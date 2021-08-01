Украина

Защитник Львова прокомментировал поражение от Шахтера.

Энес Махмутович считает, что Львов сделал все, что мог в матче второго тура УПЛ, но класс Шахтера значительно выше.

"Мы ожидали, что соперник будет контролировать мяч, и до 70-й минуты действовали хорошо, – рассказал защитник пресс-службе Львова. – Однако нам не хватило концентрации, а замены, которые произвел соперник, решили исход поединка. Мы к 70-й минуте уже прилично устали, а свежие игроки Шахтера, вышедшие на замены, ни в чем не уступали тем, кто оказался в стартовом составе".

"Даже против такого сильного соперника мы достаточно хорошо оборонялись, стараясь использовать контратаки. Шансы у нас были, и кто знает, как завершился бы матч, если бы счет стал 1:0. Но судьбу матча решают маленькие эпизоды".

"В Шахтере каждый игрок на скамейке запасных может не просто усилить атаку, но и решить исход любого матча. За счет инвестиций в команду Шахтер с любым соперником может играть в атакующий футбол".

"Нам предстоит учесть допущенные ошибки, тренироваться еще упорнее и постараться в будущих играх добыть более приемлемый результат, по крайней мере с командами примерно одинакового с нами уровня".

В 3-м туре УПЛ Львов сыграет на выезде против Ворсклы 8 августа.