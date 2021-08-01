Украина

Главный тренер Вереса сообщил о задачах его команды в игре против Динамо.

В матче второго тура УПЛ Верес будет бороться с Динамо и за результат, и за премиальные.

"С первой и до последней минуты на футбольном поле надо думать о том, что мы делаем, быть сконцентрированными, – поделился тренер с пресс-службой Вереса. – Но, понятно, что без удачи тоже не обойтись".

"Основная задача — увезти из Киева очки. Есть хорошие премиальные, так что есть за что бороться".

"Мы ничего не меняли в планах подготовки, но прекрасно понимаем, какой у нас соперник. Это чемпион Украины, команда с большими традициями. Но я верю в своих футболистов".

Матч Динамо — Верес состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.