Украина

Нападающий Динамо рассказал о подготовке к старту сезона.

Денис Антюх, пополнивший состав Динамо летом, считает, что киевляне готовы к старту сезона.

"Продолжаем работать в таком же ритме, в тренировочном процессе ничего не изменилось, – цитирует форварда официальный сайт Динамо. – Однако находясь дома, мы больше времени проводим с семьями, и это прибавляет сил".

"На сборах мы провели много матчей, но нагрузки распределялись равномерно, поэтому было не очень тяжело. Зато можно сказать, что мы уже втянулись в игровой ритм, так что в чемпионате должно быть легче".

"Наш поединок с Вересом можно назвать матчем чемпионов: Динамо выиграло УПЛ, а Верес Первую лигу. Мы уже просматривали будущих соперников, непосредственно перед встречей будем еще разбирать".

"Выступать за Динамо — большая честь, это великий клуб, потому и ответственность большая. Будем стараться показывать достойную игру в каждом матче. Кто-то считает, что Динамо не сможет удержать чемпионский титул, но мы не обращаем на это внимания. Мы занимаемся своей работой — тренируемся и готовимся показывать свою игру".

Стартовый матч в УПЛ для чемпиона Украины Динамо — Верес состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.