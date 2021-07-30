Украина

Стали известны судейские назначения на второй тур УПЛ в новом сезоне.

В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник (30 июля — 2 августа) пройдут поединки второго тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Денис Шурман будет работать на одном из самых интересных матчей тура между Динамо и Вересом — для киевлян это будет первая официальная игра в новом сезоне.

При этом отмечается, что система видеоповторов ВАР будет снова работать в оффлайн режиме, о чем мы ранее рассказывали более подробно.

Все назначения:

30 июля, пятница

19:00 Львов — Шахтер — Николай Балакин (Киевская область)

21:00 Колос — Металлист 1925 — Александр Шандор (Львов)

Арбитр ВАР — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

31 июля, суббота

17:00 Минай — Александрия — Виталий Романов (Днепр)

19:30 Черноморец — Днепр-1 — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

1 августа, воскресенье

17:00 Мариуполь-Десна — Ярослав Козык (Мукачево)

19:30 Динамо — Верес — Денис Шурман (Киевская область)

Арбитр ВАР — Олег Деревинский (Хмельницкий)

19:30 Ворскла — Рух — Евгений Арановский (Киев)

2 августа, понедельник

19:30 Ингулец — Заря — Сергей Бойко (Киевская область)

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