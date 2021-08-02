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Форвард "бело-синих" поделился своими эмоциями и мыслями после первой официальной игры за киевлян.

Новоиспеченный нападающий Динамо Владислав Кулач прокомментировал свой дебютный официальный поединок за киевлян, в котором "бело-синие" разгромили Верес (4:0).

"Конечно, это один самых счастливых дней в моей жизни, ведь я дебютировал за Динамо. Мы рады, что начали с уверенной победы. Будем стараться продолжать в том же духе и добиваться победы в каждом матче.

Стадион Олимпийский в качестве домашней арены? Я играл на Олимпийском, только в качестве гостя. Сейчас это уже домашний для меня стадион. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать команду. Надеемся, что будем продолжать радовать их победами. Очень приятно, что удалось сегодня выиграть со счетом 4:0.

Голы? Главное – команда выиграла, а голы, думаю, никуда не денутся. Если будем работать в том же духе, бить по воротам, то мячи будут залетать в створ. В любой команде, в которой я играл, для меня основной задачей являлось побеждать в каждом матче. Забью я или кто-то другой – это уже второстепенно. Рад, что сегодня выиграли 4:0, и не думаю о том, что у меня не получилось забить. Главное – победа. Теперь будем готовиться к следующей игре.

Новые комплекты форм? Оба комплекта форм хорошие. Пока удалось сыграть только в домашнем, надеюсь, что вскоре опробую и гостевую форму", — приводит слова Кулача официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Динамо — Верес можно посмотреть на Football.ua.