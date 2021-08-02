Украина

Универсал "бело-синих" поделился своими мыслями о первом официальном матче в новом сезоне.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал победу своей команды в матче второго тура УПЛ над ровненским Вересом (4:0).

"Тренерский штаб требовал от нас, чтобы мы продолжили то, на чем закончили прошлый чемпионат. Мы должны показывать свой стиль игры, демонстрировать победную серию – и еще прибавлять. Стараемся с каждым матчем все лучше и лучше наигрывать взаимосвязи между собой и не отказываться от своей игры и тренерских установок.

Голевая передача головой? Если посчитать, думаю, до десятка таких передач у меня наберется. Очень часто такое случалось, когда играл в Заре. Тренерский штаб не акцентировал внимание на том, что я должен сыграть именно так, но меня поставили при угловых на эту позицию в штрафной, и я знал, что должен там быть. Комфортно себя чувствую при подаче на ближнюю штангу и понимаю свою задачу – если мяч долетает ко мне, то я должен его продлить. С этой позиции тяжеловато забить в ворота, так как это очень острый угол. Но когда ты переправляешь мяч, то защитники теряются.

Два быстрых гола? Когда ты на шестой минуте ведешь в счете 2:0 и превосходишь соперника, которому будет сложно отыграться, то, конечно, контролируешь игру и создаешь большое количество моментов. Можно играть раскрепощенно, не так зажато, и стараться показать все свои возможности на футбольном поле, ведь результат уже есть.

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С Вересом было тяжело, потому что они играли очень компактно. Но и мы сыграли правильно, ведь разбирали эту команду. Мистер относится серьезно к каждому сопернику, и неважно – это команда из Первой лиги в Кубке Украины или коллектив УПЛ. Тренер разбирает каждого противника настолько досконально, что мы знаем сильные и слабые качества каждого игрока, на которых можем сыграть. В плане разбора соперников Мистер проделывает колоссальную работу. Для этого нужно иметь дар.

Разговор с Луческу в перерыве? Если он видит, что что-то идет не так, то обязательно укажет. В перерыве Мистер сказал, что мы провели хороший первый тайм, забили быстрые голы, но потом успокоились. А нужно держать темп и уровень игры, и во втором тайме наоборот поднять скорость еще больше, как было с первых минут. Мистер всегда что-то конструктивно подсказывает, и это очень помогает.

Дебютный гол Тымчика? Он стеснительный парень, но поздравим завтра, думаю, будем его посерьезнее спрашивать, ведь первый гол за Динамо запоминается. Тымчик провел очень сильный матч, отдал голевую передачу и забил гол. Хочется, чтобы он не останавливался и продолжал в том же духе и дальше. У нас в команде очень сильная конкуренция, по 2-3 равноценных игрока на каждой позиции. Кто бы ни вышел на поле, рисунок игры сохраняется, все выполняют требования тренерского штаба. Это очень здорово, когда есть такая конкуренция", — приводит слова Караваева пресс-служба киевлян.

Ранее свой дебютный матч за Динамо прокомментировал форвард "бело-синих" Владислав Кулач.