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Эмил Карас дал комментарий после спарринга с Фенербахче.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Эмил Карас прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против турецкого Фенербахче (1:1) в Стамбуле.

"Для того мы и проводим контрольные игры с такими соперниками – чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату. Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут – кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры.

Степень готовности определяют официальные игры и результаты. Сегодня мы сыграли неплохо, но хотелось реализовать свои моменты в атаке. Ну и, конечно, пропущенный гол и моменты, которые были у нашего соперника в первом тайме, дают информацию для того чтобы лучше организовать игру в обороне.

Адаптация новичка Эрика Рамиреса? Он неплохо выглядел, выигрывал единоборства. Наверное, ему все-таки еще не хватает мобильности – он всего лишь неделю тренируется после паузы. Ему нужно прибавить в динамике, в движении. У него есть все качества. А когда он прибавит в физической подготовке, ему будет легче выигрывать единоборства.

Сегодняшний день уже прошел, нужно завтра показывать, доказывать, думать о следующей игре. Понятно, что его брали, опираясь на определенные качества. Но эти качества он должен подкрепить хорошим физическим состоянием, тогда ему будет легче играть. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, и тогда лучше будет получаться и у него, и его партнеров по атаке.

Связка Цыганкова и Леднева? Не буду давать оценку отдельным игрокам, каждый должен выполнять свою роль на футбольном поле. Мистер с ними работал все это время, давал им информацию. Каждый наш футболист знает, как он должен играть. Независимо от имен, они должны выполнить ту работу, к которой готовились на тренировках. Они профессионалы, поэтому должны уметь играть на любой позиции.

Связь с Мистером и план на игру? Это план, которого Мистер придерживается уже год его работы в Динамо. Ты должен отталкиваться от своей игры, контролировать игру. То над чем мы работали с момента начала подготовки к новому сезону – контрольные игры на сборах, одна игра в чемпионате – это то, как готовит Мистер команду к сезону, чемпионату и ЛЧ.

Атмосфера на стадионе? Атмосфера – супер. Правда, трибуны здесь расположены немного далеко от поля, поэтому акустика не такая, как могла бы быть. Но думаю, что нашим ребятам было приятно играть при такой атмосфере", — приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Фенербахче — Динамо можно посмотреть на Football.ua.