Украина

Команда Мирчи Луческу провела спарринг в Турции перед третьим туром УПЛ.

Киевское Динамо перед матчем третьего тура УПЛ провело товарищеский поединок в Турции, где соперником "бело-синих" выступил местный гранд Фенербахче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Команда Мирчи Луческу открыла счет в середине первого тайма, когда Богдан Леднев вышел один на один с голкипером с правого угла штрафной площадки, после чего без проблем пробил в дальний угол.

"Канарейки" сравняли счет в середине второго тайма — на 63-й минуте Месут Озил сделал классную передачу на линию вратарской, откуда Димитриос Пелкас в касание переправил мяч мимо Дениса Бойко.

Свой следующий матч Динамо проведет в рамках третьего тура УПЛ против луганской Зари. Игра состоится 8 августа в 19:30.

Фенербахче — Динамо 1:1

Голы: Пелкас, 63 — Леднев, 28.

Фенербахче: Байындыр, Тиссеран, Салаи, Новак, Осайи-Сэмюэл (Яндаш, 75), Зайц (Самата, 75), Луис Густаво (Туфан, 75), Кадиоглу (Сангаре, 67), Озил, Пелкас, Валенсия (Дурсун, 67).

Динамо: Бойко (Бущан, 67), Сирота (Шабанов, 67), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Шапаренко, 67), Цыганков (Караваев, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Рамирес (Гармаш, 46 (Шкурин, 85)).

Предупреждение: Гармаш.