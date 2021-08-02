Украина

Клуб извинился перед болельщиками.

Киевское Динамо обратилось к фанатам по поводу ситуации с проходом на НСК Олимпийский перед матчем с Вересом.

Отметим, что перед матчем было открыт лишь несколько турникетов, из-за чего фанаты долго не могли попасть на стадион.

"Уважаемые болельщики! За несколько дней до матча против Вереса, в целях безопасности, было принято решение о закрытии части входов на НСК Олимпийский.

К сожалению, это решение оказалось ошибочным и привело к созданию неудобств для футбольных болельщиков, которые пришли на матч и вынуждены были потратить больше времени, чем обычно, чтобы попасть на трибуны.

ФК Динамо приносит свои извинения всем, кто почувствовал дискомфорт и неудобства при проходе на стадион.

Мы проанализируем то, что произошло, и исключим повторения данной ситуации на следующих домашних матчах команды", — гласит обращение клуба.