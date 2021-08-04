Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.

Киевское Динамо провело очередной товарищеский матч, в котором команда Мирчи Луческу расписала мировую с турецким грандом — Фенербахче. Матч завершился со счетом 1:1.

В середине первого тайма на 28-й минуте Леднев воспользовался своим выходом один на один и открыл счет в матче. Затем в середине второго тайма Пелкас легким касанием перевел мяч в сетку киевлян после классной передачи от лидера "канареек" Озила.

Видео голов и обзор матча:

Фенербахче — Динамо 1:1

Голы: Пелкас, 63 — Леднев, 28.

Фенербахче: Байындыр, Тиссеран, Салаи, Новак, Осайи-Сэмюэл (Яндаш, 75), Зайц (Самата, 75), Луис Густаво (Туфан, 75), Кадиоглу (Сангаре, 67), Озил, Пелкас, Валенсия (Дурсун, 67).

Динамо: Бойко (Бущан, 67), Сирота (Шабанов, 67), Кендзера, Забарный (Тымчик, 46), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Шапаренко, 67), Цыганков (Караваев, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Леднев (Буяльский, 46), Родригес (Антюх, 62), Рамирес (Гармаш, 46 (Шкурин, 85)).

Предупреждение: Гармаш.