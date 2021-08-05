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Наставник казахстанского Шахтера прокомментировал предстоящий матч против Колоса.

Главный тренер казахстанского Шахтера из Караганды Магомед Адиев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против Колоса из Ковалевки.

"Ожидаем очень сложную игру, потому что знаем соперника, смотрели, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда. Я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная сложная игра.

Есть ощущение, даже уверенность в том, что наше противостояние в любом случае будет определяющим в Астане.

Разбор игры Колоса? Последняя игра в УПЛ более информативна, но понятно, что мы смотрели обе игры, готовились, хорошо знаем соперника. У нас есть определенные тактические цели, которые будут поставлены футболистам перед игрой.

Падение формы команды во внутреннем чемпионате (в прошлом сезоне было 4-е место — сейчас 11-е)? Сейчас у нас идет перестройка команды. У нас появилась глубина состава, мы строим новую команду и у нее есть амбиции. У этой команды, если мы сможем сохранить костяк, то у нее хорошее будущее.

Шансы на успех в матчах против Колоса? В нашем противостоянии шансы равны. Все решится на футбольном поле. Наш плюс в том, что мы уже играли в Румынии и провели больше игр в чемпионате и это ценный опыт. Плюс Колоса — это дебют в еврокубках в новом сезоне и огромная мотивация на предстоящий матч", — сказал Адиев на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Колос — Шахтер Караганда состоится сегодня, 5 августа, в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.