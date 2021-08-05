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Полузащитник "бело-синих" поделился своими эмоциями после спарринга с Фенербахче.

Полузащитник киевского Динамо Владислав Шепелев прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против турецкого Фенербахче (1:1) в Стамбуле.

"Наша главная задача – подготовиться к играм Лиги чемпионов. Что касается матча – задача была выиграть, но и ничья – хороший результат. Мы выглядели достойно, могли и победить. Но счет на табло 1:1 справедлив".

"Чувствуется, что Фенербахче — это команда уровня Лиги чемпионов. У них в составе топовые игроки, тот же Озил. Видно, что он опытный игрок. Конечно, приятно играть против таких футболистов, хочется показать свой уровень, почувствовать, что ты можешь на фоне этих игроков".

"Думаю, Шахтер такого же уровня примерно. Возможно, по стилю — Заря, которая пытается играть в техничный, умный футбол. Не просто играет длинными передачами, а там как получится, а именно строит игру от начала атаки до завершения".

"У нас уже такое было на втором сборе: прилетели, два-три часа в отеле и на игру. Раньше такого не было, но если матч такого уровня, то почему бы и нет. Ради этого мы играем в футбол. Всегда приятно играть с такими соперниками. Я думаю, поэтому мы и ездим, летаем столько времени – чтобы подготовиться к Лиге чемпионов, проверить свои силы на сегодняшний день".

"В первые минуты мы отошли чуть назад, посмотрели, как они играют. Потом играли на контратаках. У нас были хорошие контрвыпады, но не могли никак их завершить. Там было еще два-три хороших момента в первом тайме. Во втором тайме мы уже старались больше идти вперед. Наверное, поэтому и пропустили – соперники поймали нас на контратаке".

"Гол в ворота Фенербахче? Мы на тренировках отрабатываем подобные атаки – пас в середину со скидкой на третьего. Конечно, индивидуальное понимание тоже должно присутствовать – когда вовремя отдать пас. Видно, что у них есть взаимопонимание. Считаю, что в данном эпизоде больше заслуга их мастерства, индивидуальности, чем тактики", — приводит слова Шепелева официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Фенербахче — Динамо можно посмотреть на Football.ua.