Украина

Новым наставником львовского клуба стал Леонид Кучук.

Полузащитник львовского Руха Юрий Климчук прокомментировал новость клуба о назначении нового главного тренера, которым стал Леонид Кучук.

"Это для нас будет как новый толчок, потому что поражения в двух играх немного загнали нас в яму, но, я думаю, с новым тренером нам удастся выбраться из нее.

Все понимали, что нам нужны были перемены. Поэтому все надеются, что для нас это будет хорошо, и все встретили нового наставника с улыбкой", — приводит слова Климчука ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первых двух матчах УПЛ Рух проиграл два матча: Металлисту 1925 (1:2) и Ворскле (0:2). Следующий матч львовская команда проведет против Вереса. Игра состоится в субботу, 7 августа.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.