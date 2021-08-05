Украина

Команда Василия Кобина максимально подготовилась к матчу с Динамо.

Сегодня, 5 августа, Минай провел товарищеский матч в Венгрии, в котором команда Василия Кобина одержала минимальную победу над Кишвардой со счетом 1:0.

Данное противостояние удалось организовать из-за пауз для обеих команд во внутренних чемпионатах. У Миная был перенесен поединок третьего тура УПЛ против Колоса, так как команда из Ковалевки в настоящее время играет матч в Лиге конференций.

Единственный и победный гол в матче был забит за двадцать минут до конца основного времени, а его автором стал Алексей Хахлев. Хавбек убрал на замахе защитника на линии штрафной, после чего точно пробил в девятку ворот венгерской команды.

Сразу после матча Минай отправился обратно в Украину, где продолжит подготовку к перенесенному матчу первого тура УПЛ против киевского Динамо. Игра состоится в Киеве — 11 августа.

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