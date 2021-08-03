Минай сыграет товарищеский матч против Кишварды — сообщил официальный сайт закарпатцев.

Матч 3-го тура Премьер-лиги Миная против Колоса перенесен из-за участия команды из Коваливки в Лиге Конференций, поэтому "минайцы" решили не выпадать из игрового тонуса.

Поединок пройдет в четверг, 5 августа.