Украина 03 августа 2021, 17:19 Минай проведет международный спарринг Закарпатцы решили заполнить паузу из-за перенесенного матча 3-го тура УПЛ против Колоса. Фото ФК Минай 03 августа 2021, 17:19 Минай сыграет товарищеский матч против Кишварды — сообщил официальный сайт закарпатцев. Матч 3-го тура Премьер-лиги Миная против Колоса перенесен из-за участия команды из Коваливки в Лиге Конференций, поэтому "минайцы" решили не выпадать из игрового тонуса. Поединок пройдет в четверг, 5 августа. Команды Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте