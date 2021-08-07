Украина

Полина Янчук создала настоящий шедевр в товарищеском матче перед стартом чемпионата Украины.

Женская команда Шахтера в рамках подготовки к новому сезону, провела товарищеский матч против киевского Атекса.

"Горняки" одержали сокрушительную победу со счетом 12:1, но главным украшением поединка стал забитый мяч в исполнении футболистки донецкого клуба Полины Янчук, которая отметилась шедевральным ударом скорпиона.

Этот гол, наверное, возобновил приятные эмоции для болельщиков "горняков", которые могут вспомнить забитый мяч Матузалема, который исполнил свой шедевр в матче Кубка УЕФА 2007 года против Севильи.

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