Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.
СК Днепр-1
07 августа 2021, 17:37
Сегодня, 7 августа, пройдет поединок третьего тура украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Мариуполем.
Подопечные Игора Йовичевича неплохо стартовал в нынешнем сезоне, добыв четыре очка в первых двух матчах УПЛ. У Мариуполя обратная ситуация — лишь один балл в двух стартовых турах чемпионата Украины.
Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 — Мариуполь начнется сегодня в 19:30:
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