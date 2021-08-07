Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.

Сегодня, 7 августа, пройдет поединок третьего тура украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Мариуполем.

Подопечные Игора Йовичевича неплохо стартовал в нынешнем сезоне, добыв четыре очка в первых двух матчах УПЛ. У Мариуполя обратная ситуация — лишь один балл в двух стартовых турах чемпионата Украины.

Видео онлайн-трансляция матча Днепр-1 — Мариуполь начнется сегодня в 19:30:

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