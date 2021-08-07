Украина

Возвращение 31-летнего футболиста совпало с сенсационной победой его команды.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Александрия одержала неожиданную победу над донецким Шахтером со счетом 2:1.

В данном противостоянии полузащитник Сергей Рыбалка дебютировал в составе Александрии, выйдя на замену на 75-й минуте. Для 31-летнего украинца это была первая официальная игра за 706 дней.

До этого последняя игра Рыбалки была зафиксирована 1 сентября 2019 года за турецкий Сивасспор, после чего он пропустил год из-за травмы колена.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Шахтер — Александрия.