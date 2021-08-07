Возвращение 31-летнего футболиста совпало с сенсационной победой его команды.
Сергей Рыбалка, ФК Александрия
07 августа 2021, 22:59
В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Александрия одержала неожиданную победу над донецким Шахтером со счетом 2:1.
В данном противостоянии полузащитник Сергей Рыбалка дебютировал в составе Александрии, выйдя на замену на 75-й минуте. Для 31-летнего украинца это была первая официальная игра за 706 дней.
До этого последняя игра Рыбалки была зафиксирована 1 сентября 2019 года за турецкий Сивасспор, после чего он пропустил год из-за травмы колена.
На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Шахтер — Александрия.