Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал успех его команды в центральном матче тура.

Киевское Динамо сумело добыть свою вторую победу в новом сезоне украинской Премьер-лиги, обыграв в Запорожье луганскую Зарю в рамках главного поединка уик-энда (2:1).

Заря — Динамо Киев 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник Виталий Буяльский, на счету которого оказался второй гол "бело-синих" в отчетной встрече, рассказал о своих эмоциях от происходившего на поле.

"Главный тренер Мирча Луческу сразу после матча позвонил, поздравил команду с победой. Сказал, что завтра тренировка — на этом все.

Была очень напряженная игра, в наши ворота не забили одиннадцатиметровый удар. Мы могли пропустить, могли и забить. Повезло, что случилось второе. Уже на эмоциях снял футболку после своего гола… Главное — команда победила.

Сейчас только начало чемпионата, поэтому мы особо и не смотрели игру Шахтера против Александрии, потому что у нас был перелет из Турции и не было особо на это времени. Надо набирать свои очки и двигаться дальше.

В физическом плане у команды все в порядке. Думаю, что где-то расслабились, поэтому и пропустили в концовке. Такое иногда случается, но главное то, что удалось победить", — подытожил футболист.

В середине недели киевское Динамо ожидает перенесенный домашний матч первого тура против закарпатского Миная.