Украина

Матч третьего тура УПЛ против Зари для киевлян запомнился несколькими статистическими моментами.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо минимально обыграло Зарю (2:1).

По информации пресс-службы "бело-синих", эта победа стала 650-й для киевского клуба в матчах чемпионата Украины. Из них 355 были добыты на своем поле, а еще 295 в гостях.

Это рекордный показатель для клубов УПЛ. Ближе всех к киевлянам находится донецкий Шахтер, на счету которого 621 победа. Тройку лучших замыкает Днепр — 379.

Также это была 30-я победа для киевлян под руководством Мирчи Луческу. Вместе с румынским специалистом киевляне одержали 22 победы в УПЛ, пять в еврокубках, две в Кубке Украины и одну в Суперкубке страны.

Помимо всего это была юбилейная встреча для полузащитника Александра Караваева. Для 29-летнего украинца это была 200-я игра в чемпионатах Украины.

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