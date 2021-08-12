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Защитник харьковчан прокомментировал предстоящий матч против "горняков".

Защитник харьковского Металлиста 1925 Артур Западня поделился своими мыслями накануне поединка четвертого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Перед игрой с Шахтером нет особенных ожиданий. Ждем игру. Настраиваемся, ведь это Шахтер. Все понимают, что это за команда. Они играют в Лиге Чемпионов... Готовимся.

Готовимся в обычном режиме. Это обычная календарная игра. Какая разница Черноморец или Шахтер. За победу над любым соперником дают три очка, сыграешь вничью — одно. Проиграешь — ноль.

Ошибки в обороне? Будем разбирать соперника. Конечно, основная нагрузка ляжет на защитников. Будем стараться играть и проводить контратаки, а что еще делать? Едем в гости к Шахтеру, мы понимаем, куда мы едем.

Подвиг Александрии в прошлом туре? Трудно будет выиграть второй матч подряд у Шахтера. Они, наверное, также настраиваются. Будем ехать и показывать игру, а там уже разберемся, как будет.

Насыщенный график Шахтера с еврокубковыми играми? Я думаю, что для них нет разницы, потому что в Шахтере футболистов хватает, чтобы даже ежедневно играть матчи", — приводит слова Западни официальный сайт харьковчан.

Напомним, матч Шахтер — Металлист 1925 состоится завтра, 13 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.