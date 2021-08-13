Украина

Наставник оценил предстоящий матч в УПЛ.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал предстоящую игру против черниговской Десны в рамках четвертого тура УПЛ.

"С уважением подходим к матчу с Десной. Лидер чемпионата заслуживает полный респект, поэтому наша подготовка к матчу на максимальном уровне. Нам остается доработать несколько сегментов, чтобы матч был под полным контролем.

Десна? Несколько футболистов покинули команду, но рисунок и костяк остались. Мы это видели в первых трех турах. Атакующее звено у них очень талантливое, непредсказуемое и каждый может решить судьбу матча. Это заставляет нас быть сконцентрированными, самоотверженными и быть организационно в структуре на протяжении всех 90 минут".

"Игра есть игра – можете думать, что Десна встречалась с Черноморцем, Ингульцом, но могло выйти так, что команда из Петрово могла вырвать победу. От тебя зависит, с каким фокусом ты подходишь ко встрече.

У нас хорошая мотивация, потому что мы, как и Десна, начали чемпионат очень удачно. Хотим на этой же волне сыграть с Десной", — сказал Йовичевич.

Матч Десна — Днепр-1 состоится 14 августа и начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.