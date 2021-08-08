Украина

Полузащитник днепровского клуба прокомментировал победу над Мариуполем.

Домашний поединок против Мариуполя стал для Днепра-1 очередным, в котором днепрянам удалось набрать очки в новом сезоне, благодаря чему команда Игора Йовичевича временно переместилась на первую строчку турнирной таблицы (2:1).

Днепр-1 — Мариуполь 2:1 Видео голов и обзор матча

По окончании поединка, атакующий полузащитник СК Александр Назаренко, на счету которого оказался второй забитый его командой мяч, ответил на вопросы журналистов относительно отчетного успеха.

"На самом деле, игра сегодня получилась достаточно тяжелой. Несмотря на то, что мы долго вели в счете, а сам ход поединка был под нашим контролем, в последние 15 минут игрового времени был "валидол".

Очень хороший соперник, против которого у нас всегда получаются тяжелые матчи. Что касается моих моментов, то была перекладина в начале игры — немного не повезло, а уже в дальнейшем имели место быть командные действия, и одну из атак мне удалось завершить результативным ударом.

Я бы не стал говорить, что мне удается все в последних матчах. Я стараюсь требовать максимум от своего организма в каждой игре, и это именно то, в чем мы находим общий язык с главным тренером. Надеюсь, что дальше буду только прогрессировать. Главное, чтобы команда продолжала побеждать, а моя личная роль в этом — второстепенное.

Думаю, что под конец матча мы уже сильно устали, поэтому сели в оборону, а соперник, наоборот, пошел в атаку, стараясь отыграться. Мы выполнили свою задачу, плюс, у них была красная карточка, поэтому нам в чем-то было проще.

Впечатления от начала сезона исключительно положительные. От матча к матчу будем продолжать набирать ход, и остановимся лишь в конце, чтобы посмотреть на пройденный путь.

Лидеры? Правда?! Значит, мы — чемпионы! Спасибо!", — в шутливом стиле завершил свой ответ футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против черниговской Десны.