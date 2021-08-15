Украина

Президент киевского клуба поделился своими мыслями спарринга с миланским Интером.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал поражение "бело-синих" в товарищеском матче против миланского Интера (0:3).

"Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча. Для нас это важно, чтобы мы приспособились к игре в графике через два дня на третий. Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками киевского Динамо.

Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как Интер, чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18-19 лет.

Фрагментами игра была ничего, но, конечно, Интер – это суперкоманда, в которой играют звезды. Нам пока тяжело играть на равных с такими командами.

Переговоры по Супряге? Я могу говорить только тогда, когда в клуб поступает официальное предложение. Пока в клуб ни одного официального предложения по Супряге не поступало", — приводит слова Суркиса пресс-служба Динамо.

Видеообзор матча Интер — Динамо доступен для просмотра на Football.ua.