Украина

Украинская Премьер-лига подвела итоги очередной игровой недели сезона-2021/22.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте назвала лучших игрока и главного тренера по итогам четвертого тура чемпионата Украины.

Лучшим игроком минувшей игровой недели признан вратарь Ингульца Богдан Шуст. Опытный голкипер стал одним из героев вчерашнего поединка против Динамо, который закончился вничью со счетом 1:1. Для 35-летнего украинца это был первый матч в нынешнем сезоне.

Также УПЛ выбрала лучшего наставника четвертого тура, которым стал главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз. Под его руководством "моряки" обыграли в гостях Мариуполь (3:2), добыв первую победу в УПЛ. За эту игру Мороз получил оценку в 4,6 балла из 5.

Ранее итоги четвертого тура УПЛ подвел Football.ua.