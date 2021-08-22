Украина

Вскоре луганчанам предстоит сыграть ответный матч против Рапида в Лиге Европы.

Луганская Заря одержала минимальную победу в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя (4:3).

В этом противостоянии травму получил основной вратарь Зари Никита Шевченко. Он травмировался в моменте с пропущенным голом, после чего был заменен. Вместо него на поле появился Дмитрий Мацапура.

Напомним, что уже в предстоящий четверг, 26 августа, Заря сыграет ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против венского Рапида. Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу венского клуба.