Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями после поражения от Зари.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в поединке пятого тура УПЛ против луганской Зари (3:4).

"Мы не можем рассчитывать на наш оптимальный состав. У нас есть проблемы из-за травм наших футболистов. Это естественно отражается на игре, ведь травмированы основные игроки. А вместо них выходят совсем молодые ребята. Им ещё нужно время на адаптацию.

Пока что они не могут выдать тот уровень игры, который необходим. Тем не менее, они развиваются и растут. Но им не хватаем физических кондиций. А для борьбы с такими командами как Заря необходимо равномерное развитие.

Несмотря на такой результат, я поблагодарил ребят за то, что они проявили характер, навязали борьбу. Могли даже зацепиться за ничью. Это позитивный момент, на котором мы будем акцентировать внимание.

В первую очередь нам необходимо усиление. Нам необходимо 3-4 футболиста. Летом нас покинули 8 футболистов, которые сейчас играют в хороших командах. На их место пришли молодые ребята, которым нужно время", — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Мариуполь — Заря.