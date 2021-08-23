Украина

Наставник луганчан посетовал на напряженный график в начале сезона.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура УПЛ против Мариуполя (4:3).

"С Рапидом мы сыграли в четверг, прилетели в пятницу утром, вчера приехали в Мариуполь, сегодня сыграли. Играли при усталости.

То как сыграла моя команда первый тайм – ей большой комплимент. Очень бы хотелось спокойно доиграть этот матч. Но любой гол, который ты пропускаешь, возвращает соперника в игру, что случилось и у нас. Но тем ценнее эта победа.

Индивидуальные ошибки происходят на фоне усталости. Это не новое в футболе. Мы пропускаем из-за индивидуальных ошибок. Мы с этим боремся. Победа есть победа. Дорога домой будет для нас еще короче, а завтра – тренировки и подготовка к игре с Рапидом", — приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Мариуполь — Заря.