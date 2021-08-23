Украина

Новичок Мариуполя прокомментировал дебютный матч против Зари.

В пятом туре УПЛ Мариуполь дома проигрывал к перерыву Заре 0:3, но во втором тайме азовцы едва не организовали камбэк, а одним из авторов забитых мячей стал дебютант хозяев Денис Свитюха.

"Тренеры проанализировали наши ошибки в первом тайме и указали нам на них, – цитирует Дениса официальный сайт Мариуполя. – Прежде всего от нас потребовали действовать злее и больше играть вперед".

"На второй тайм мы вышли, уже проигрывая 0:3, но проявили характер. Думаю, это должно мотивировать нас на следующие матчи. Команда показала свой потенциал, а теперь уже наша задача работать, чтобы побеждать".

После пяти туров Мариуполь набрал 1 очко и занимает предпоследнее место, но может опуститься на дно, если в понедельник, 23 августа (19:30) Ингулец не проиграет в гостях Львову.