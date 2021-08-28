Украина

Форвард "моряков" поделился своими эмоциями после ничьи с Александрией.

Нападающий одесского Черноморца Владислав Ванат, который был арендован у киевского Динамо, прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура УПЛ против Александрии (2:2).

"Приятно забить гол. Наконец-то я забил этот дебютный гол. Хотел помочь команде добыть три очка, но получилось взять только одно. Не сильно довольны концовкой игры, но ничего. Продолжаем работать.

Тренер говорил, что Александрия будет стараться играть вперед и могут появиться зоны за спиной у защитников. Нужно постараться вбегать в эти зоны.

Мы потеряли победу. Стараемся выходить на каждую игру и побеждать. Играли дома и хотели победить для болельщиков, но, к сожалению, на последних минутах пропустили нелепый гол и упустили эту победу", — приводит слова Ваната ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Черноморец — Александрия.