Украина

Верес оказал достойное сопротивление лидеру чемпионата Венгрии.

Во время международной паузы Верес отправился в Кишварду, где провел спарринг с одноименным клубом.

В первом тайме на правах хозяев Кишварда владела инициативой и дважды поразила ворота Кичака.

Однако после перерыва забивали только украинцы, но, к сожалению, лишь раз.

Кишварда — Верес 2:1

Голы: 14, 42 — Тимофиенко, 63, с пенальти.

Верес: Качак — Олексиевец (Е.Пасич, 46), Мирошник (Гук, 84), Махнев, Солдат, Полюлях (Кучеров, 79), Петько, Тимофиенко, Панасенко (Клец, 46), Дахновский (Г.Пасич, 71), Сергийчук (Смитюх, 84).