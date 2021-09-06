Украина

Сам Андрей Шевченко на своей пресс-конференции заявил, что не получал никаких писем и звонков от УАФ.

УАФ отправляла письмо бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко о встрече, которая была запланирована на 2 августа, с целью переговоров о продлении контракта.

Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола. Также УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.

В свою очередь ранее Шевченко на своей пресс-конференции заявил, что он не получал никаких писем от УАФ, а получал лишь письма от ФИФА и УЕФА.

По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, Шевченко не ответил на письмо и встреча не состоялась.