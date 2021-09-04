ЧМ-2022. Отбор

Видео пресс-конференции экс-наставника сборной Украины.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко накануне собрал специальный брифинг, на котором рассказал о настоящих причинах его ухода с занимаемого поста.

Во время своего выступления, украинский специалист поднял ряд достаточно интересных фактов о своих последних днях работы в штабе сборной, а сейчас у наших читателей есть возможность ознакомиться с полной видеозаписью данного мероприятия.

Напомним, что уже сегодня, 4 сентября, сборную Украины ожидает матч против Франции в рамках отбора на чемпионат мира-2022, на который нашу национальную команду будет выводить Александр Петраков в должности и. о. главного тренера.

Игра на поле НСК Олимпийский в Киеве начнется в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.