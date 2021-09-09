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Итальянский специалист подытожил свой первый отрезок на посту главного тренера "горняков".

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал свой первый отрезок на посту наставника "горняков", а также рассказал о целях команды и поделился своим мнением о группе в Лиге чемпионов.

"На данном этапе мне работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали новый сезон. Конечно, совершенству нет предела, поэтому я всегда обращаю внимание на моменты, в которых можно было что-то улучшить. Согласен с тем, что у команды есть свой стиль и она уже достигла определенных результатов, поэтому можно сказать, что первые 100 дней в Шахтере прошли в положительном ключе.

Молодые игроки? В прошлом сезоне Шахтер финишировал вторым с отставанием от Динамо в 11 очков и не достиг ни одной цели. Я считаю, что пришло время для перемен. Моя глобальная цель — сделать Шахтер более сильным, нежели тот, который я принял.

Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам развиваться. Я хочу не только выиграть чемпионат, Кубок и как можно лучше сыграть в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых футболистов, сделать из них готовых игроков. Считаю, что Мудрик на сегодняшний день один из лучших из нашей молодежи, и если я не смогу вывести его на новый уровень, то буду расценивать это как личное поражение.

Группа Лиги чемпионов? Мы будем готовиться, зная что Интер и Реал — два великих клуба, но в то же время нам нужно усвоить, что шесть очков в матчах против Шерифа нам никто не подарит и их нужно завоевать. Думаю придется попотеть, потому что матчи с Шерифом будут очень тяжелыми. Реал и Интер сменили тренеров, пополнились новыми игроками. Новых специалистов я знаю — мы уже с ними встречались в Серии А", — сказал Де Дзерби в эфире Shakhtar News.

Ранее сообщалось, что Марлос был признан лучшим игроком Шахтера в августе.