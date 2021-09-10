Наставник киевлян рассчитывает на 21 игрока.
Георгий Бущан, ФК Динамо
10 сентября 2021, 20:55
В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в Харькове сыграет против Металлиста 1925.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Харьков 21 футболиста. Отметим возвращение в заявку Георгия Бущана и Владислава Супрягу, которые оправились от травм.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.
Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев.
Форварды: Супряга, Шкурин.
Также отметим, что в заявку по разным причинам не попали следующие футболисты: Попов, Буяльский, Беседин, Кулач, Рамирес, Шапаренко, Шепелев и Антюх.
Матч Металлист 1925 — Динамо состоится 11 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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