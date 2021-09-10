Украина

Наставник киевлян рассчитывает на 21 игрока.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в Харькове сыграет против Металлиста 1925.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Харьков 21 футболиста. Отметим возвращение в заявку Георгия Бущана и Владислава Супрягу, которые оправились от травм.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет.

Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев.

Форварды: Супряга, Шкурин.

Также отметим, что в заявку по разным причинам не попали следующие футболисты: Попов, Буяльский, Беседин, Кулач, Рамирес, Шапаренко, Шепелев и Антюх.

Матч Металлист 1925 — Динамо состоится 11 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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