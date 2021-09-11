Украина

Владислав Дмитренко пропустит большую часть нынешнего сезона.

Нападающий Металлиста 1925 Владислав Дмитренко пропустит большую часть нынешнего сезона из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Дмитренко получил повреждение в товарищеском матче против Ворсклы во время международной паузы. По итогам медицинского обследования стало известно, что у него повреждена крестообразная связка и два мениска. На восстановление ему понадобится около 7-8 месяцев.

Также по-прежнему в лазарете харьковского клуба остаются еще четверо футболистов — Дерек, Пономарь, Жичиков и Русин. Первые двое вернутся к тренировкам в общей группе в феврале и декабре соответственно. Жичикову нужно на восстановление 4-5 месяцев, а Русин будет в строю через пару недель.

Напомним, сегодня Металлист 1925 на своем поле примет киевское Динамо в рамках седьмого тура УПЛ. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Начало в 17:00 по киевскому времени.