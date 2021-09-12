Украина

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал успех своей команды в матче против Металлист 1925.

В своем поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги против харьковского Металлиста 1925 киевское Динамо сумело одержать очередную победу на старте нового сезона национального первенства (2:0).

Металлист 1925 — Динамо Киев 0:2 Видео голов и обзор матча

Полузащитник столичного клуба Александр Андриевский уже после финального свистка поделился своими эмоциями от успешной для его команды игры.

"Соперники сегодня хорошо оборонялись, но мы были к этому готовы и ждали своих моментов. Немного обескуражил незасчитанный гол Кендзеры, но мы с этим справились. Правда, возле наших ворот также был опасный момент, но потом мы взяли игру под свой контроль и в итоге добились позитивного результата.

Не могу сказать, мешал ли нам VAR или нет, но, когда ты просто стоишь на поле несколько минут, тяжело потом возобновлять игру. Мышцы охлаждаются и чувствуешь себя хуже.

Конечно же, нам где-то не хватало Буяльского. Виталий — лидер команды, создает опасные моменты у чужих ворот, поэтому ждем его скорейшего восстановления и возвращения на поле.

Соперник садился очень глубоко к своим воротам, поэтому нашим центральным защитникам можно было входить с мячом в свободные зоны.

Сейчас мы должны быть последовательны и идти от игры к игре, поэтому нельзя сказать, что сегодняшняя встреча была тренировкой перед Бенфикой. Сыграли с хорошим соперником, и только теперь будем готовиться к поединку Лиги чемпионов — это будет уже совсем другая игра. Мы всегда настраиваемся на победу и тщательно готовимся к каждому матчу. А как он сложится — посмотрим", — заключил украинский футболист.

В следующе туре киевское Динамо будет на своем поле принимать Александрию, но перед этим посреди недели сыграет в рамках Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской Бенфики.