Украина

Полузащитник днепрян подвел итоги матчу его команды против Шахтера.

В седьмом туре украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 не смог сдержать натиск донецкого Шахтера, уступив соперникам со счетом 0:2.

Шахтер — Днепр-1 2:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник команды Игора Йовичевича, Валерий Лучкевич, поделился впечатлениями от игры своей команды в отчетной встрече.

"Мы готовились к игре против Шахтера всю неделю. Наставники объяснили мне, что именно хотят увидеть в моих действиях на позиции правого полузащитника, и я пытался выполнять все эти установки. Это место на поле для меня не является чем-то новым, так как ранее я уже играл в этой зоне.

А вот как именно я выступил — тут уже пускай тренеры говорят: где было хорошо, а где допускались ошибки. Об этом мы будем говорить уже на ближайшем теоретическом занятии.

Мы ждали, что непросто будет уже с первых минут, и что соперники могут забрать мяч под свой контроль. Мы были готовы, но Фернандо удалось забить отличный мяч из достаточно сложной позиции. После того, как мы пропустили, преимущество перешло к нам.

Это было заметно, даже без учета последних 20 минут матча, когда мы играли в ва-банк, так как уже понимали, что или мы забьем и сравняем, или пропустим. Сегодня мы стремились даже не к ничьей, а к тому, чтобы победить. Я считаю, что ничейный результат был бы для нас вполне заслуженным.

Знаете, если ты уступаешь по счету в матче против Шахтера, но при этом показываешь хорошую игру, то это точно не загоняет тебя в депрессию. Конечно, нам сегодня обидно за результат, мы разочарованы, поскольку стремились к другому исходу. Впрочем, ничего страшного, двигаемся дальше, и уж точно никто не будет опускать голову", — обнадеживающе заключил футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 будет проводить домашний поединок против ровенского Вереса.