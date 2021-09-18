Украина

Форвард "горняков" поделился своими ожиданиями перед игрой с Мариуполем.

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан прокомментировал предстоящий поединок восьмого тура УПЛ против Мариуполя.

"Только три дня перерыва – отдохнуть, подготовиться, подготовить правильную тактику. Нам всегда тяжело даются матчи после Лиги чемпионов. Но, думаю, все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.

Мариуполь – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча и прогрессирует с каждым матчем. Могу сказать, что они омолодили состав – очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать именно в этом клубе", – сказал Сикан в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Сикан выступал за Мариуполь на правах аренды в сезонах 2018/19 и 2020/21.

Матч Мариуполь — Шахтер состоится сегодня в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.