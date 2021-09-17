Украина

Экс-гендиректор Зари прокомментировал поражение Зари в Лиге конференций.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал поражение луганской команды в поединке первого тура группового этапа Лиги конференций против Буде-Глимта (1:3).

"Это просто катастрофа. Всего лишь за год Заря из команды, которая играла в футбол превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....", — написал Рафаилов на своей странице в Facebook.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Буде-Глимт — Заря.