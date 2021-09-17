Лига конференций

В первом туре группового турнира Лиги конференций бронзовый призер чемпионата Украины на выезде проиграл чемпиону Норвегии.

Еще во время жеребьевки группового турнира ЛК были мысли – хорошо бы, чтобы Буде-Глимт попался команде Виктора Скрипника. Уже в прошлом сезоне молва об неординарных методах работы и игровом стиле этого коллектива, прокатилась по всей Европе. Было известно, что у команды Кьетила Кнудсена хорошо поставлена позиционная игра в атаке, а приверженность современным методам и аспектам отразилась в 103 голах, которые соперник Зари забил в прошлом чемпионате Норвегии. Хотелось посмотреть этот коллектив в деле на фоне противостояния с одной из лучших команд УПЛ.

К сожалению, сравнение вышло не в нашу пользу. Украинская футбольная общественность снова испытала те же чувства, что и после европейских матчей Ворсклы и Колоса. "Перфоманс" Шахтера в Молдове также добавил мрачных красок общей картине состояния дел в нашем футболе.

Заря проиграла и по счету и по игре. Буде-Глимт действительно интересная команда, которая заслуживает внимания. Разберем причины очередного еврокубкового поражения Зари и обратим внимание на основные тактические аспекты противостояния.

В самом северном выезде в истории луганского клуба Виктор Скрипник не мог рассчитывать на Шахаба и Шевченко. Оба выбыли из строя из-за повреждений. Базовой схемой луганчан были привычные 4-4-2 ромб или 4-1-2-1-2.

В воротах сыграл Мацапура. Справа в обороне вместо Фаворова вышел универсал Хомченовский. Слева должен был сыграть Жуниньо, но перед игрой бразилец получил травму. На левый фланг обороны вышел неопытный Снурницын. В паре с Вернидубом сыграл хавбек Ловрен Цвек. Громов и Кочергин в ромбе занимали позиции справа и слева соответственно. Функции "шестерки" выполнял Назарина, а под парой форвардов Аллахьяр – Кабаев играл Булеца.

Буде-Глимт — Заря — 3:1 (0:0)

Голы: Салтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино 60 — Громов 90+1

Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Бьоркан (Конрадсен, 79) — Брустад-Фет (Ветлесен, 69), Берг, Сальтнес — Сольбаккен (Мугиша, 89), Пеллегрино (Коомсон 79), Ботхейм.

Заря: Мацапура — Хомченовский (Алефиренко, 90), Вернидуб, Цвек (Имереков, 90) Снурницын, — Назарина, Булеца (Лунев, 70), Кочергин — Аллахьяр (Фагундес, 70), Кабаев (Овусу-Фримпонг ,90), Громов.

Предупреждения: Бьеркан — Кочергин, Кабаев, Снурницын

Удары (в створ) – 16(6):11(1)

Владение – 49%:51%

Фолы – 8:10

Хозяева поля с первой минуты матча показали, что не собираются отступать от своих игровых принципов. По большому счету, они на протяжении всего игрового времени владели инициативой и полностью контролировали ситуацию. Поражение со счетом 1:3 – далеко не худший результат для Зари. Все могло закончиться намного печальней. Голевые моменты у ворот Мацапуры возникали регулярно.

Обратите внимание на расстояние между защитниками Зари. Снурницын встречает игрока на фланге, его никто не страхует. Цвек остается в своей зоне, Назарина лишь в последний момент реагирует на подключение правого инсайда и соответственно оставляет открытым центральную зону. У Зари на данном этапе практически нет нормальной структуры в позиционной обороне. Своими быстрыми смещениями игроки норвежского клуба постоянно открывали зоны. Фулбеки хозяев подключались к атакам. Смещаясь в полупространство. Это добавляло вариативности атакам.

Команда Скрипника просто не знала, как противостоять прессингу и контрпрессингу соперника. Часто норвежцы пользовались своим превосходством в переходных фазах игры и гнули линию обороны луганчан, как хотели.

На скриншоте выше – эпизод, в котором прессинг команды Кнудсена привел ко второму голу. Это системный момент. Благодаря проактивным методам обороны "желтые" забили два гола. После того, как Заря теряла мяч под давлением, норвежцы очень быстро переходили в атаку, постоянно используя вертикальный вектор. Как правило, полупространства были открыты, а защитники без должной поддержки хавбеков вынуждены были растягиваться и невольно искажать линию.

В середине второго тайма Скрипник провел пару замен по позициям, но это ничего не меняло. Тренеру Зари некем и нечем исправлять глобальные проблемы по ходу игры.

После матча Виктор Скрипник поздравил соперника с победой и призвал не посыпать голову пеплом: "Мы понимали, что Буде-Глимт — серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения.

Фаворит группы в Лиге конференций? Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и Ромой. Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая".

В принципе, в этом поражении нет ничего удивительного. Пожалуй, шок испытали лишь любители футбола, которые считали норвежский клуб ноунеймом. На самом деле, Буде-Глимт является более успешным клубом, чем Заря. Он развивается во всех отношениях. Команда уже на протяжении трех лет прогрессирует в заданном тренерским штабом направлении. Заря же, вынуждена каждый год по дешевке или безвозмездно терять лидеров и оперативно латать дыры. Тренерский штаб из года в год пытается подтянуть команду до ее прежнего уровня, но тенденций регресса в таких условиях избежать трудно.

Тем не менее, Виктор Скрипник прав. Не нужно драматизировать ситуацию. Заря проиграла хорошей команде, которая на данный момент просто сильнее. На это есть свои объективные причины. Это чемпион своей страны, который продает футболистов в Милан за 5 миллионов евро, ищет квалифицированных и соответствующих философии клуба и главного тренера специалистов в разных уголках Европы, в частности в клубе работают сотрудники из Англии.

Заря могла бы быть в одном ряду с Буде-Глимт, если бы после первого, прорывного в тактическом и ментальном плане сезона, продолжила развиваться. Этого не последовало. Руководство не хочет напрягаться, его устраивает нынешнее положение дел. Похоже, Скрипник не вытянет Зарю из болота, в которое она медленно погружается. Ему нужно уходить, пока он сам в нем не погряз.

Вполне допускаю, что вскоре "черно-белые" снова сбалансируют игру и стабилизируют результаты, но, что потом? Заинтересован ли клуб в своем развитии, имеется ли четкий план и стратегия? У Скрипника не достаточно футболистов с подходящими характеристиками для выбранной им структуры игры. Возможно, пора принять это и попытаться найти более оптимальную схему под имеющийся кадровый потенциал.

В команде катастрофически не хватает соответствующего уровня защитников. Хавбеки в ромбе также больше обладают конструктивными навыками, чем деструктивными. Одному Назарине трудно контролировать большую зону ответственности. Вернидуб и Имереков? Этого явно недостаточно, чтобы иметь баланс между атакой и обороной. К тому же, стиль и структура игры команды подразумевают действия с достаточно высокой линией обороны. Опять же, после ухода Абу Ханны, при всех его недостатках, в команде не осталось не одного быстрого центрбека.

В общем, кадровая политика Зари заслуживает отдельного материала, а из вышесказанного напрашивается вывод, что в четверг, в заполярье ничего удивительного не произошло. Все было закономерно, и как это ни печально, вполне ожидаемо.