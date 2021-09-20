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Хавбек луганчан поделился своими эмоциями после игры с Черноморцем.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал победу своей команды в матче восьмого тура УПЛ против одесского Черноморца (3:0).

" Приятные эмоции, мы долго ждали этого. Последнее время много критики выливалось, и мы сами понимали, что она где-то была оправданной. Это футбол. Мы довольны этой победе, она нам нужна была, как воздух.

Понимали, что нужно было забить быстрый гол, там много хороших молодых игроков. Всегда есть задача – забить быстрый гол, потому что после этого играть намного легче. Сегодня это сработало.

Я давно не забивал, хотелось забить, мне этого не хватало. Не скажу, что суперэмоции, хочется чаще забивать. Это команда меня воспитала, не хотел радоваться – пусть меня поймут, я много не забивал, это моя работа.

Поражение Буде-Глимту? Любой критике мы можем ответить только следующей игрой. Повезло, что в четверг сыграли, а уже сегодня этот матч – думаю, критики будет меньше. Мы все это читаем, видим. Понимаем, что все хотят видеть Зарю на том уровне, какой она была в прошлом сезоне, когда она выигрывала и выигрывала. Где-то извиняемся и будем стараться не допускать таких ошибок, как в Норвегии.

Разговор с президентом клуба? Он позвонил. Это не секрет, думаю. Он поддержал команду, не пихал ничего. Была поддержка, чтобы мы играли за свою фамилию, за эмблему на груди, за тренера. Все у нас нормально. Этот разговор вселил уверенность.

Поддержка от тренера? Конечно. У нас каждый играет за тренера. Нам нравятся тренировки, тренировочный процесс и как мы играем. Критика в адрес тренера – это то же, что и в адрес игроков, и также наоборот. Тренера в обиду не дадим – 100%", — сказал Кабаев в эфире программы Профутбол Digital.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Заря — Черноморец.