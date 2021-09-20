Украина

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с Черноморцем.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в поединке восьмого тура УПЛ против одесского Черноморца (3:0).

"Злые, потому что оказались в такой ситуации. Неудачно сыграли в четверг, до того был матч с Рухом во Львове, который нельзя было занести в актив. Сейчас мы играем дома – хороший, играющий соперник. Злые были на себя. Ребята показали характер с тяжелыми ногами – бежали, хотели и достойно выглядели. Конечно, помог быстрый гол. Это аксиома футбола – чем быстрее, тем лучше.

Два матча в неделю? Моя команда бежит. Нужно играть не то что через не могу – такое состояние организма, что второй тайм дается легче, чем первый.

Отсутствие Жуниньо и Шахаба? Они в процессе восстановления. Надеемся на них. Чем быстрее вернутся, тем лучше.

Вызовы в сборную футболистов Зари? Никто не обижается, все радуются за них. Рады, что такое случается – редко, но случается", — сказал Скрипник в эфире программы Профутбол Digital.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Заря — Черноморец.