Украина

Марлон и Матвиенко пропустят матч девятого тура УПЛ.

Донецкий Шахтер в своем Instagram представил заявку на предстоящий матч девятого тура УПЛ против Вереса.

Отметим, что в заявку команды Роберто Де Дзерби вернулся голкипер Анатолий Трубин, который восстановился после травмы мениска.

Также выделим отсутствие защитником Марлона и Николая Матвиенко, которому наложили девять швов на голову после столкновения с Исмаили в матче за Суперкубок Украины против Динамо (3:0).

Напомним, матч Шахтер — Верес пройдет сегодня, 25 сентября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.