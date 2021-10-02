Украина

Бразильский хавбек "горняков" поделился своими ожиданиями перед матчем УПЛ против Динамо.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал предстоящий поединок десятого тура УПЛ против киевского Динамо.

"Шахтер – Динамо — всегда дерби, вне зависимости от того, в Суперкубке мы играем или в чемпионате Украины. Прекрасно знаем, что это непросто, это сложно, но наша команда хорошо подготовлена. Мы это показали в матче за Суперкубок. Надеемся показать хороший перфоманс и в воскресном матче.

Вне зависимости от Лиги чемпионов, от прошедших матчей, дерби и сама игра говорят сами за себя. Мотивация приходит автоматически. Все игроки хотят принять участие в таком матче. Нет никаких сомнений, что они будут супер мотивированы, как и мы будем отлично мотивированы, чтобы провести хороший и достойный матч.

Надеюсь, что получится помочь команде голом или голевой передачей. Все, что я смогу сделать на поле, чтобы помочь команде победить – самое главное. Буду хорошо готовиться. И не только я, но и мои партнеры по команде", — приводит слова Патрика пресс-служба "горняков".

Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится завтра, 3 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.