Украина

Бразильский хавбек поделился своими эмоциями после игры с Динамо.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо (3:0).

"Мы тщательно готовились к этой игре. Думаю, команда была готова как ментально, так и в остальных аспектах, что мы и смогли продемонстрировать на поле. После матча получили награды, и я могу только поздравить Шахтер: всех игроков, тренерский штаб и наших сотрудников. Все отлично подготовились, и мы заслужили этот титул.



Огромная самоотдача на поле? Повторюсь, мы хорошо подготовились физически, чтобы показать такой темп, также ментально мы были очень сильны. Нам удалось продемонстрировать свою игру. Забитые мячи, конечно же, были отработанными моментами. Все получилось, и это очень красивая победа.



Момент с собственным голом? Это момент, когда я получил мяч и почувствовал, что нужно принять верное решение. Благодаря точному удару смог закрыть матч цифрой три.



Вне всяких сомнений, эта победа для болельщиков. Действительно, три года Суперкубок не был наш, и, конечно же, мы посвящаем победу нашим болельщикам, нашему президенту, который недавно отмечал день рождения. Думаю, это очень счастливый момент", — приводит слова Патрика пресс-служба "горняков".

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