Украина

"Горняков" придется долго ждать восстановления нападающего.

Лассина Траоре получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера уже на седьмой минуте.

Молодому нападающему потребуется семь месяцев для того, чтобы восстановиться после повреждения.

В текущем сезоне Лассина Траоре провел 14 поединков, в которых сумел отметиться девятью забитыми голами.

Напомним, что ранее Лассина Траоре прокомментировал серьезное повреждение, расстроившись, что не в состоянии помочь своей команде.