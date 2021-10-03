"Горняков" придется долго ждать восстановления нападающего.
Лассина Траоре, фото Шахтер
03 октября 2021, 22:31
Лассина Траоре получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера уже на седьмой минуте.
Молодому нападающему потребуется семь месяцев для того, чтобы восстановиться после повреждения.
В текущем сезоне Лассина Траоре провел 14 поединков, в которых сумел отметиться девятью забитыми голами.
Напомним, что ранее Лассина Траоре прокомментировал серьезное повреждение, расстроившись, что не в состоянии помочь своей команде.