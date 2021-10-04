Украина

Наставник ровненского клуба поделился своими мыслями после игры с Александрией.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в матче десятого тура УПЛ против Александрии (0:0).

"Боевая игра. Нам противостояла очень хорошая команда. Когда приехали сегодня на игру и увидели газон — поняли, что играть лучше через верховые передачи. Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно. Поэтому мы максимально упрощали игру.

Мы заслужили ничью. Эта ничья — идет нам в актив. У нас было немного моментов, но мы могли забить, а могли и пропустить — спасла перекладина, спасал Богдан Когут.

Команда в конце добавила. Сыграли замены. Удачно вошли игру и Шестаков, и Гегедош, и Тимофеенко. К сожалению, не могли освежить среднюю зону. Дисквалифицирован Кучеров, получил травму Клец. Сейчас ищем игрока, который мог бы усилить эту зону.

Доволен отношением и самоотдачей. Хочется улучшить качество игры. Но на таком поле это очень трудно. Тем более, у нас были кадровые проблемы", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верес — Александрия.