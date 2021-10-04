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Наставник харьковского клуба поделился своими мыслями после игры с Минаем.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Виталий Кривенцов прокомментировал победу своей команды в матче десятого тура УПЛ против Миная (1:0).

"Игра оказалась сложной. Пожалуй, сейчас все такие матчи в УПЛ. Это осенний футбол что ли, не знаю. Если взять в целом по игре, то команда владела территориальным преимуществом, много комбинировала, однако брак в простых ситуациях не позволял нам забить раньше. Не хватало тех скоростей, о которых мы постоянно говорим. Не доставляли мяч на фланг, все было медленно.

После реализованного пенальти... я никогда не говорю, чтобы наши игроки сохраняли счет. Я всегда прошу чтобы команда развивала успех. Привожу примеры других команд, как играть после забитого гола, потому что мы должны увеличивать преимущество, забивать второй-третий голы и снимать все вопросы. У нас почему-то происходит все иначе. Играть футболистам назад, отдавать с центра поля мяч вратарю — я тоже не говорю это. Почему они выбирают такие решения — это для меня тоже загадка. В общем, важные три очка перед большой паузой. Надеюсь, что кто-то из травмированных присоединится к нам. Также я поздравляю болельщиков и команду с тремя важными очками.



Травмированные игроки? Надеюсь, что Ткачук начнет тренироваться в ближайшее время, Фабиньо пропускал игру из-за дисквалификации. Вы знаете, что Кравченко перед игрой, на разминке, на последней минуте почувствовал боль в задней поверхности бедра. Также надеемся, что сможем рассчитывать на него. У остальных игроков серьезные травмы, поэтому рассчитывать на Дерека, Пономарева, Жичикова, Дмитренко, в ближайшее время не приходится. Хотя бы Ткачук, Кравченко — это бы уже было для нас хорошо.



Спарринги во время паузы? Мы рассчитываем восьмого или девятого октября сыграть с командой УПЛ. Буквально завтра все решится.



Вакцинация команды? У нас мнения разошлись. Мы понимаем, что это нужно. У нас идет с командой диалог. Моя личная позиция — пока на стадии рассмотрения. Сложно сказать. Мы же не можем заставить их это делать", — приводит слова Кривенцова пресс-служба Металлиста 1925.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Металлист 1925 — Минай.