Украина

Сергей Костенюк разбирает минувший центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины.

Возможно, центральный матч не только 10 тура, но и всего первого круга УПЛ не оправдал самых высоких ожиданий болельщиков, но он точно не оставил разочарованным его непосредственных участников. Причем, с преобладающим чувством удовлетворения финальный свисток встретили игроки и тренеры обеих команд.

Динамо сыграло надежней и дисциплинированней, чем в недавнем матче за Суперкубок. К тому же, ничья с конкурентом в борьбе за чемпионство позволила сохранить единоличное лидерство в чемпионате по итогам трети турнирной дистанции.

Если уж и измерять степень негатива от результата и игры, то ложка дегтя в бочке Шахтера побольше будет. Тем не мене, команда Де Дзерби снова большую часть игрового времени владела территориальным и игровым преимуществом. Шахтер диктовал свои условия и действовал с позиции силы.

Перед матчем обе команды испытывали существенные кадровые проблемы. У Шахтера надолго вылетел основной форвард – Траоре. Также из-за травм к матчу были не готовы Исмаили, Фернандо и Дентиньо. У Динамо компанию Попову, Кулачу и Рамиресу в лазарете составили Миколенко, Вербич и Шепелев. Зато восстановился Буяльский, который пропускал игру Лиги чемпионов с Баварией. Виталия после травмы готовили именно к матчу с Шахтером.

Традиционно базовыми схемами обеих команд были 4-2-3-1. В составе Динамо на левый фланг линии обороны вместо Миколенко вышел правша Караваев, а на позиции форварда неожиданно сыграл Витиньо. Нужно отметить, что бразилец выглядел вполне прилично. Витиньо обладает хорошей скоростью, смело идет на обострение, при первой возможности бьет по воротам и неплохо открывается в глубину.

Динамо — Шахтер 0:0

Динамо: Бущан — Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский (Гармаш, 85), Де Пена — Витиньо.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 66) — Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Сикан, 66) — Педриньо.

Предупреждения: Шапаренко, Витиньо — Марлон, Кривцов, Сикан, Тете.

Удары (в створ) – 10(3):9(3)

Владение – 45%:55%

Угловые – 3:7

Фолы – 12:16

У Шахтера вместо Исмаили слева сыграл Матвиенко. Пару с Марлоном в центре обороны составил Кривцов. Педриньо номинально заменил Траоре. На позиции правого вингера с первых минут вышел Марлос.

Шахтер тщательно выстраивал свои позиционные атаки, провоцируя соперника на прессинг. В фазе игры без мяча Динамо в основном встречало "горняков" средним блоком. На скриншоте выше – структура Шахтера в позиционной атаке. Основным построением для розыгрыша мяча в первой и второй фазах атак была условная трапеция 2-3. Структуру с ромбом для розыгрыша, в которой Степаненко и Майкон занимают нижний и верхний углы соответственно, Шахтер задействовал лишь эпизодически.

В трапеции пару составляли центральные защитники. Причем Марлон, как всегда при появлении в составе Кривцова играл левого центрального. Правый фулбек Додо поднимался вверх по флангу, на уровень атакующих хавбеков, где ему освобождал зону Марлос, а опорники немного смещались вправо. Иногда бразильцы менялись позициями. В левом верхнем углу трапеции действовал левый защитник Матвиенко. Мы уже привыкли к этой асимметричной структуре 2-3-4-1, но у нее была одна особенность. Не часто приходится наблюдать перевес украинцев над бразильцами в трапеции, по крайней мере, в таких знаковых матчах – 3:2. Ключевую роль в структуре розыгрыша, как всегда играл Майкон. Даже на скрине он дирижирует своим "оранжево-черным" оркестром.

У Динамо была подготовлена четкая структура прессинга. Без мяча киевляне старались действовать предельно осторожно и внимательно. Это не было интенсивным давлением. По большому счету Динамо использовало прессинг по триггеру, но при этом, у большей части игроков были персональные ориентировки. Витиньо и Буяльский поочередно выдвигались на ближнего центрбека с мячом. Один из них должен был прикрывать Майкона.

Цыганков и Де Пена с зазором контролировали Матвиенко и Степаненко соответственно. Опорники отвечали за векторы потенциальных передач на Марлоса и Алана. Фулбеки Караваев и Кендзьора отвечали за Додо и Соломона.

Шахтер имел инструменты для демонтажа данной структуры. Смещения в зону взаимодействий одного из атакующих хавбеков вносило долю хаоса в оборонительные порядки киевлян. Часто в полуфланге к розыгрышу опускался Марлос или Алан Патрик. Персональные ориентировки ломались. Шахтер получал кратковременные условия для создания ситуации 2 в 1 в зоне мяча. Если условный Шапаренко уходил за условным Марлосом, между линиями обороны Динамо образовывался "карман", чего собственно "горняки" и добивались.

Педриньо нередко открывался в недодачу, что служило импульсом одному из полузащитников для открывания в глубину. При продвижении Шахтером мяча в финальную треть поля киевляне старались максимально сжимать пространство в центральной зоне, но при этом Шахтер имел свободу на флангах, за счет которых и зажимал соперника в низкий блок.

Система игры Динамо была проще, но от этого не менее эффективной. При необходимости Динамо садилось в нижний блок и окончательно перестраивалось на классические 4-4-2 с Буяльским и Витиньо впереди. Главным оружием киевлян в противостоянии с Шахтером были быстрые атаки. Именно после одной из них Караваев и Де Пена едва не организовали быстрый гол. Уругваец дважды обыгрался с Александром и из пределов штрафной пробил в штангу. Был хороший момент у мобильного Витиньо.

Вообще, в первом тайме и пока хватало сил во втором, Динамо по большому счету не уступало сопернику. Обе команды создавали опасные моменты и при розыгрыше стандартных положений. Трудно предположить, как бы развивались события, забей одна из команд гол.

Как и в матче с Интером Шахтер неплохо действовал в контрпрессинге. Один из самых опасных моментов "горняков" (фирменный удар Марлоса в первом тайме) был создан после быстрого возврата владения. Алан Патрик запрессинговал Сидорчука и оперативно воспользовался свободным пространством для Марлоса.

Во втором тайме был период, когда киевляне были близки к тому, чтобы перехватить инициативу, но Де Дзерби вовремя освежил команду заменами. После тройной замены в середине второго тайма Шахтер снова добавил в интенсивности и провел свой лучший отрезок матча. В концовке Динамо откровенно старалось удержать ничью. Луческу практически было нечем ответить оппоненту. Его скамейка была гораздо скромней.

Динамо не проиграло игру, но Шахтер был ближе к победе и в целом, вице-чемпионы в очередной раз доказали, что на данном этапе они объективно сильнее.

После матча Мирча Луческу не скрывал своего удовлетворения от игры и результата: "Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. У Шахтера техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость.

Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. Шахтер с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.

Изменения после игры за Суперкубок Украины? Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби был более категоричен в своих высказываниях: "Только одна команда хотела играть. Особенно одна команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как мои игроки сегодня сыграли. Я видел матч, где играл только Шахтер, я не знаю, что остальные видели сегодня.

Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он не нападающий. Мы сегодня создали много шансов, чтобы забить гол, даже потенциальных. Но, конечно, мы не забили, но я думаю и уверен, что Шахтер доминировал в матче".

По большому счету – это был матч до первого гола. Велика вероятность, что взятие ворот раскрыло бы игру. Обе команды имели шансы на успех, но во втором тайме киевляне больше думали о сохранении ничейного результата. Учитывая ситуацию и соотношение сил на данном этапе сезона Мирча Луческу может быть больше удовлетворен результатом матча, в то время, как Де Дзерби имеет все основания быть удовлетворенным уровнем игры своей команды. Шахтер не догнал Динамо, но он и не отпустил чемпиона в отрыв, при этом показав более высокий интегральный уровень. С точки зрения стратегии борьбы на дальней дистанции эта игра не оправдывала риска.

Слова Луческу и Де Дзерби до и после очного противостояния это не банальная констатация фактов, а часть игры. Луческу умышленно отводит удар от своей команды после неудачных матчей, вбрасывая или провоцируя скандал. Он целенаправленно подымает тему судейства перед важными играми и знает, как давить на арбитров во время игры. Де Дзерби не глупый человек. Он все прекрасно видит и знает. К тому, же в Шахтере осведомлены о методах работы опытного румынского тренера.

Итальянский специалист принял правила игры Луческу и, похоже, он с легкостью побеждает на этом участке фронта. Итальянец не только не даст себя в обиду, он готов решительно идти до конца и будет безжалостно добивать соперника. Его не смутят ни возраст, ни статус оппонента.

Главный тренер Шахтера прекрасно понимает тот факт, что Динамо имеет менее качественный кадровый потенциал. Он знает, что на данном этапе Луческу по объективным причинам не может вести игру с Шахтером с позиции силы. Очевидно, и вполне логично, что Динамо опускалось в низкий блок и рассчитывало на контратаки. Но, Де Дзерби не будет церемониться, он не потерпит давления на арбитров и заявлений об аллее звезд у "Донбасс Арены" и о том, что Шахтер по-прежнему играет в тот футбол, который поставил Луческу. Скидок на возраст главного тренера, бюджет клуба или кадровый потенциал не будет.

Де Дзерби быстрыми темпами делает команду, которая не по зубам самому успешному тренеру в истории Шахтера. Мистер еще не успел ответить итальянцу, но очевидно, что футбольную общественность Украины ждет интересное противостояние двух замечательных специалистов, от которого наш футбол окажется в выигрыше.

Сергей Костенюк, Football.ua